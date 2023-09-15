В метро Москвы запустили совместный с МЧС поезд

В Московском метрополитене запустили поезд, в вагонах которого размещены комиксы о правилах поведения в экстренных ситуациях.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Каждый из восьми вагонов имеет свою тематику.

«Вместе с МЧС России и волонтёрами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям мы запустили очень важный и нужный поезд. Прямо в пути пассажиры могут изучать советы спасателей о том, как предостеречь себя и близких от опасностей», — заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Также стало известно, что в Свердловской области прошёл испытания электровоз нового поколения, передаёт ОТР. Первый образец, созданный на предприятии «Уральские локомотивы», прошёл все испытания и получил разрешение на эксплуатацию.

Новая серия электровозов получила название «Малахит».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пассажиропоток «Городской электрички» вырос на 18% за год.