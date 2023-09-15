В Подмосковье оформили более миллиона госуслуг в цифровых МФЦ с начала года
Об этом сообщает телеканал «360».
«В цифровых зонах открыто 813 рабочих мест, установлено современное оборудование, удобная мебель. Рядом дежурят консультанты, которые всегда помогут с заполнением заявления и расскажут, как пользоваться региональным и федеральным порталами «Госуслуг», — заявила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.
По её словам, возможность оформлять услуги в цифровом формате экономит время граждан.
Ранее сообщалось, что единые карты жителя Мурманской области получили более 26 тыс. человек.