В Подмосковье оформили более миллиона госуслуг в цифровых МФЦ с начала года

В Московской области оформили более 1 млн госуслуг в цифровых МФЦ с начала 2023 года, что почти на 17% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В цифровых зонах открыто 813 рабочих мест, установлено современное оборудование, удобная мебель. Рядом дежурят консультанты, которые всегда помогут с заполнением заявления и расскажут, как пользоваться региональным и федеральным порталами «Госуслуг», — заявила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.

По её словам, возможность оформлять услуги в цифровом формате экономит время граждан.

Ранее сообщалось, что единые карты жителя Мурманской области получили более 26 тыс. человек.