В Мурманской области оформили более 26 тысяч единых карт жителя
- РИА Новости
Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Как заявил губернатор Андрей Чибис, регион в блоке «Цифровизация» занимает одну из лидирующих позиций по стране.
МФЦ в области позволяет получить около 200 услуг. Такой возможностью в первом полугодии 2023 года жители воспользовались 15 тыс. раз.
Ранее сообщалось, что в Московской области поступила в продажу лимитированная серия карт «Стрелка», посвящённая Году педагога и наставника.