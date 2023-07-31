В Мурманской области оформили более 26 тысяч единых карт жителя

Единые карты жителя Мурманской области получили более 26 тыс. человек.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Как заявил губернатор Андрей Чибис, регион в блоке «Цифровизация» занимает одну из лидирующих позиций по стране.

МФЦ в области позволяет получить около 200 услуг. Такой возможностью в первом полугодии 2023 года жители воспользовались 15 тыс. раз.

Ранее сообщалось, что в Московской области поступила в продажу лимитированная серия карт «Стрелка», посвящённая Году педагога и наставника.