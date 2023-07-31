Узнать больше

В Мурманской области оформили более 26 тысяч единых карт жителя

Короткая ссылка
Единые карты жителя Мурманской области получили более 26 тыс. человек.
В Мурманской области оформили более 26 тысяч единых карт жителя
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Как заявил губернатор Андрей Чибис, регион в блоке «Цифровизация» занимает одну из лидирующих позиций по стране.

МФЦ в области позволяет получить около 200 услуг. Такой возможностью в первом полугодии 2023 года жители воспользовались 15 тыс. раз.

Ранее сообщалось, что в Московской области поступила в продажу лимитированная серия карт «Стрелка», посвящённая Году педагога и наставника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить