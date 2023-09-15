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Белый, чёрный и серебристый цвета авто наиболее популярны у россиян в этом году

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Директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина рассказала, автомобили каких цветов были наиболее популярны в 2023 году в России.
Белый, чёрный и серебристый цвета авто наиболее популярны у россиян в этом году
  • Gettyimages.ru

«Самые популярные цвета авто за восемь месяцев 2023 года — это базовые оттенки, среди которых белый, чёрный и серебристый (серый)», — рассказала она в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, автомобили ярких цветов чаще приобретают владельцы брендов премиум-сегмента — Porsche, Lamborghini, BMW. Среди них популярны бежевые, красные, синие цвета.

В массовом сегменте авто ярких оттенков — красный, фиолетовый, синий — чаще выбирают девушки, отметила Уткина.

В массовом и премиальном сегментах самыми востребованными автомобилями остаются белые, серые и серебристые оттенки, реже — чёрный, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в России доля китайских автомобилей, в том числе продаваемых по каналам параллельного импорта, составила около 53% по итогам августа.

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