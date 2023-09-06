Доля продаваемых китайских автомобилей в России составила 53% по итогам августа
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Открытие Авто».
Лидирует марка Chery. Её продажи превышают 12 тыс. машин второй месяц подряд.
Второе место занимает Haval (11,2 тыс. автомобилей), третье — Geely (около 8 тыс.).
«Так или иначе, но число китайских марок продолжает в России активно расширяться. Только официальными импортёрами летом к нам поставлялось уже 20 брендов. Ещё столько же везут те или иные «частники». Неудивительно, что общий объём продаж «китайцев» за восемь месяцев 2023 года уже приблизился к 300 тыс. автомобилей», — рассказала руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.
Ранее руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал, как не купить на вторичном рынке машину, находящуюся в залоге у банка.