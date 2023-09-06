Доля продаваемых китайских автомобилей в России составила 53% по итогам августа

Доля китайских автомобилей, в том числе продаваемых по каналам параллельного импорта, составила около 53% по итогам августа.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Открытие Авто».

Лидирует марка Chery. Её продажи превышают 12 тыс. машин второй месяц подряд.

Второе место занимает Haval (11,2 тыс. автомобилей), третье — Geely (около 8 тыс.).

«Так или иначе, но число китайских марок продолжает в России активно расширяться. Только официальными импортёрами летом к нам поставлялось уже 20 брендов. Ещё столько же везут те или иные «частники». Неудивительно, что общий объём продаж «китайцев» за восемь месяцев 2023 года уже приблизился к 300 тыс. автомобилей», — рассказала руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

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