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Доля продаваемых китайских автомобилей в России составила 53% по итогам августа

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Доля китайских автомобилей, в том числе продаваемых по каналам параллельного импорта, составила около 53% по итогам августа.
Доля продаваемых китайских автомобилей в России составила 53% по итогам августа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Открытие Авто».

Лидирует марка Chery. Её продажи превышают 12 тыс. машин второй месяц подряд.

Второе место занимает Haval (11,2 тыс. автомобилей), третье — Geely (около 8 тыс.).

«Так или иначе, но число китайских марок продолжает в России активно расширяться. Только официальными импортёрами летом к нам поставлялось уже 20 брендов. Ещё столько же везут те или иные «частники». Неудивительно, что общий объём продаж «китайцев» за восемь месяцев 2023 года уже приблизился к 300 тыс. автомобилей», — рассказала руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

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