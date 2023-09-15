Набиуллина назвала кадры главным ограничителем развития производства в России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что главным ограничителем развития производства в России являются кадры, а не финансы.

«Сейчас мы видим главное ограничение по развитию, расширению производства, это показывают наши опросы: это трудовые ресурсы, ограничения по трудовым ресурсам», — приводит РИА Новости её слова.

Председатель Банка России подчеркнула, что предприятие может оформить кредит, закупить дополнительное оборудование для расширения производства. Однако, по её словам, остаётся вопрос, где компания возьмёт дополнительных рабочих.

Также Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не видит рисков для финансовой стабильности в России.