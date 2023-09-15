У подростка в Воронежской области подтвердили сибирскую язву

У подростка, которого госпитализировали в Воронеж из Богучарского района Воронежской области, подтвердили сибирскую язву.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Департамента здравоохранения региона.

«В областной детской клинической больнице №2 находится на лечении подросток из Богучарского района. Его диагноз лабораторно подтвердили», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сибирская язва подтвердилась у девяти человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района Воронежской области.

Также стало известно, что суд Воронежской области отправил под домашний арест предпринимателя, который является фигурантом дела о вспышке сибирской язвы.