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У подростка в Воронежской области подтвердили сибирскую язву

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У подростка, которого госпитализировали в Воронеж из Богучарского района Воронежской области, подтвердили сибирскую язву.
У подростка в Воронежской области подтвердили сибирскую язву
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Департамента здравоохранения региона.

«В областной детской клинической больнице №2 находится на лечении подросток из Богучарского района. Его диагноз лабораторно подтвердили», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сибирская язва подтвердилась у девяти человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района Воронежской области.

Также стало известно, что суд Воронежской области отправил под домашний арест предпринимателя, который является фигурантом дела о вспышке сибирской язвы.

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