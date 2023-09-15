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В Челябинске сотрудники ДПС помогли доставить роженицу в больницу

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В Челябинске сотрудники ДПС помогли экстренно доставить роженицу в больницу, сказали в пресс-службе региональной ГИБДД.
В Челябинске сотрудники ДПС помогли доставить роженицу в больницу
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

К инспекторам, патрулировавшим в Советском районе 9 сентября, обратился мужчина.

«Он рассказал, что у его жены начались схватки, но он не успевал отвезти её в больницу из-за заторов. Сотрудники довезли женщину в медучреждение, включив спецсигналы и проблесковые маячки», — заявили в пресс-службе.

Женщине оказали медицинскую помощь. У супругов родилась дочь. Инспекторы встретили их из роддома и поздравили.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО одиннадцатиклассник пангодинского центра образования Ярослав Горланов получил благодарность от отдела МВД России по Надымскому району за спасение тонущего человека.

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