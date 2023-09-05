В ЯНАО школьник получил благодарность от МВД за спасение тонущего человека
- Gettyimages.ru
- © Larysa Shcherbyna
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу департамента образования ЯНАО.
В ведомстве отметили, что в августе Ярослав спас тонущего человека и оказал ему первую медицинскую помощь.
Также в отделе МВД добавили, что будут ходатайствовать о награждении Ярослава медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».
Ранее НСН сообщала со ссылкой на пресс-службу МЧС России, что глава Росздравнадзора по городу Москве и Московской области Роман Курынин был награждён за спасение стюардессы на борту самолёта.