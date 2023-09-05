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В ЯНАО школьник получил благодарность от МВД за спасение тонущего человека

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В ЯНАО одиннадцатиклассник пангодинского центра образования Ярослав Горланов получил благодарность от отдела МВД России по Надымскому району за спасение тонущего человека.
В ЯНАО школьник получил благодарность от МВД за спасение тонущего человека
  • Gettyimages.ru
  • © Larysa Shcherbyna

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу департамента образования ЯНАО.

В ведомстве отметили, что в августе Ярослав спас тонущего человека и оказал ему первую медицинскую помощь.

Также в отделе МВД добавили, что будут ходатайствовать о награждении Ярослава медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».

Ранее НСН сообщала со ссылкой на пресс-службу МЧС России, что глава Росздравнадзора по городу Москве и Московской области Роман Курынин был награждён за спасение стюардессы на борту самолёта.

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