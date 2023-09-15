Губернатор Орловской области отправил в отставку правительство

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отправил в отставку правительство региона.

Об этом сообщается в указе Клычкова.

«Правительству Орловской области 15 сентября 2023 года сложить свои полномочия перед вступившим в должность вновь избранным губернатором Орловской области Клычковым Андреем Евгеньевичем», — уточняется в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации.

Также сообщалось, что Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Максима Паршина по его просьбе.