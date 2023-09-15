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«Иви» опять оштрафовали за отсутствие маркировки «18+» на фильмах с ЛГБТ

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Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Иви» из-за неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений.
«Иви» опять оштрафовали за отсутствие маркировки «18+» на фильмах с ЛГБТ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«ООО «ИВИ.РУ» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

В суде не уточнили, о каких картинах идёт речь.

13 июля Останкинский суд Москвы уже штрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Иви» за отсутствие маркировки «18+» к фильму со сценами, демонстрирующими нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. После этого сервис получил 29 августа ещё один штраф.

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