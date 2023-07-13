Онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали на 1 млн рублей за отсутствие маркировки к кино с ЛГБТ

Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Иви» за отсутствие маркировки «18+» к фильму со сценами, демонстрирующими нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил признать виновным ООО «Иви.ру» в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.2.21 КоАП России и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», — заявила судья.

Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Национальную спутниковую компанию, которой принадлежит онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн», на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценой.