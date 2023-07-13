Онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали на 1 млн рублей за отсутствие маркировки к кино с ЛГБТ
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд постановил признать виновным ООО «Иви.ру» в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.2.21 КоАП России и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», — заявила судья.
Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Национальную спутниковую компанию, которой принадлежит онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн», на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценой.