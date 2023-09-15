Более трети россиян меняют мобильный телефон в среднем раз в два года
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Ещё 17% респондентов меняют телефон раз в 1—1,5 года, 5% — реже чем раз в пять лет, а 4% россиян покупают новый телефон чаще одного раза в год. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса CDEK recommerce.
Из числа опрошенных 38% респондентов рассказали, что за всё время пользования мобильной связью они поменяли от шести до десяти моделей телефонов, 35% — более десяти телефонов, а 27% — от двух до пяти.
Также 21% россиян планируют заменить свой смартфон в ближайшем будущем, ещё 44% не исключили такую вероятность. 32% респондентов ответили, что не планируют такую покупку в ближайшее время.
Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард заявил, что снижение спроса на смартфоны, компьютеры и планшеты — это мировой тренд.