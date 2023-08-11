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Аналитик Мейнхард назвал снижение спроса на смартфоны и компьютеры мировым трендом

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Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард заявил, что снижение спроса на смартфоны, компьютеры и планшеты — это мировой тренд.
Аналитик Мейнхард назвал снижение спроса на смартфоны и компьютеры мировым трендом
  • Gettyimages.ru

«Глобальные продажи смартфонов снизились на 8% в годовом исчислении и на 5% в квартальном исчислении во II квартале 2023 года, по данным Counterpoint Research. И такая динамика прослеживается восьмой квартал подряд», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, самый большой спад пришёлся на США, Западную Европу и Японию, где зафиксировали двузначное годовое снижение.

«Рынки в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Африке сократились не так значительно», — отметил Мейнхард.

Как считает эксперт, причиной стала экономическая ситуация, в том числе высокая инфляция во многих странах, перенасыщенность рынка, жёсткая денежно-кредитная политика центробанков.

Ранее сообщалось, что согласно новому исследованию, россияне предпочитают классические цвета при выборе нового смартфона.

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