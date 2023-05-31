Исследование: 25% россиян предпочитают чёрный цвет смартфонов

Согласно новому исследованию, россияне предпочитают классические цвета при выборе нового смартфона.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию Realme.

Чёрный цвет предпочитают 25% опрошенных, синие и металлические оттенки — по 14%.

Ещё 6% участников исследования выбирают белый цвет. По 8% готовы приобрести гаджет более редких оттенков, среди которых зелёные, фиолетовые и перламутровые.

Как утверждают 70,2% респондентов, цвет устройства не является решающим фактором при выборе нового устройства.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.