В России число вакансий для претендентов без опыта выросло в три раза за год

Российские работодатели в три раза увеличили приём на работу сотрудников без опыта.

Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

Спрос на сотрудников без опыта вызван нехваткой неквалифицированной рабочей силы, считает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Количество вакансий для сотрудников без опыта с возможностью обучения на месте больше всего выросло в сфере управления персоналом, маркетинге, рекламе и PR, логистике, а также для домашнего персонала — в пять-шесть раз.

В целом по стране рост зарплат в I полугодии 2023 года для сотрудников без опыта составил 10% на фоне роста предложения на 49%.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий.