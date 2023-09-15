Грузовой авиаперевозчик «Атран» возобновил рейсы на Ан-12

Грузовой авиаперевозчик «Атран», который входит в группу компаний «Волга-Днепр», возобновил рейсы на самолёте Ан-12.

Об этом говорится в Telegram-канале «Волга-Днепр».

«Грузовой перевозчик «Атран» возобновляет свои рейсы на Ан-12», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый рейс уже состоялся. Самолёт вылетел из аэропорта Жуковский в Норильск, чтобы доставить 12 т товаров народного потребления и оборудования в рамках завоза в северные регионы России.

В августе прошлого года РБК со ссылкой на источники писал, что «Волга-Днепр» планирует сократить практически всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», которые выполняли полёты на самолётах Boeing, — это более 200 сотрудников.