Грузовой авиаперевозчик «Атран» возобновил рейсы на Ан-12
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале «Волга-Днепр».
«Грузовой перевозчик «Атран» возобновляет свои рейсы на Ан-12», — говорится в сообщении.
Отмечается, что первый рейс уже состоялся. Самолёт вылетел из аэропорта Жуковский в Норильск, чтобы доставить 12 т товаров народного потребления и оборудования в рамках завоза в северные регионы России.
В августе прошлого года РБК со ссылкой на источники писал, что «Волга-Днепр» планирует сократить практически всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», которые выполняли полёты на самолётах Boeing, — это более 200 сотрудников.