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Грузовой авиаперевозчик «Атран» возобновил рейсы на Ан-12

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Грузовой авиаперевозчик «Атран», который входит в группу компаний «Волга-Днепр», возобновил рейсы на самолёте Ан-12.
Грузовой авиаперевозчик «Атран» возобновил рейсы на Ан-12
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале «Волга-Днепр».

«Грузовой перевозчик «Атран» возобновляет свои рейсы на Ан-12», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый рейс уже состоялся. Самолёт вылетел из аэропорта Жуковский в Норильск, чтобы доставить 12 т товаров народного потребления и оборудования в рамках завоза в северные регионы России.

В августе прошлого года РБК со ссылкой на источники писал, что «Волга-Днепр» планирует сократить практически всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», которые выполняли полёты на самолётах Boeing, — это более 200 сотрудников.

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