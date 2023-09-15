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Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

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Российский президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, отметив их весомый вклад в сохранение культурного многообразия России.
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана», — говорится в телеграмме.

Как отметил глава государства, российские евреи делают много для сохранения культурного разнообразия России, а также ведут активную просветительскую деятельность и вносят вклад в межнациональное согласие в российском обществе.

Путин пожелал всем причастным к празднику здоровья, душевного тепла и энергии.

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