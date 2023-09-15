Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Кремля.
«Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана», — говорится в телеграмме.
Как отметил глава государства, российские евреи делают много для сохранения культурного разнообразия России, а также ведут активную просветительскую деятельность и вносят вклад в межнациональное согласие в российском обществе.
Путин пожелал всем причастным к празднику здоровья, душевного тепла и энергии.