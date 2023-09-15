Специалист Ганичкина: осенью деревья на даче следует обработать от вредителей

Кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина дала советы дачникам, как правильно завершить сезон.

Осенью необходимо подготовить теплицы к следующему сезону: растения выполоть и сжечь, а почву обновить, добавив в неё чистый грунт и подготовив, таким образом, к высадке новых растений весной, объяснила она в беседе с телеканалом «360».

Также, по её словам, на дачном участке следует обработать все деревья от вредителей, добавив удобрения для осенней подкормки. Также все грядки, на которых росли в открытом грунте огурцы и помидоры, надо обработать фунгицидом и перекопать, отметила Ганичкина.

«Не оставляйте листья — сгребите их в почву, а на следующий год из этой листвы можно сделать тёплую грядку для огурцов», — посоветовала специалист.

Ранее опрос пользователей онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показал, что более трети дачников остались недовольны сезоном 2023 года, в том числе из-за плохой погоды.