Более трети российских дачников остались недовольны летним сезоном из-за погоды

Опрос пользователей онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показал, что более трети дачников недовольны сезоном 2023 года, в том числе из-за плохой погоды.

Об этом пишет газета «Известия».

Среди тех россиян, у которых есть дача, 62% выращивают овощи, фрукты и ягоды на своём участке.

В этом сезоне 62% дачников готовятся получить хороший урожай, 38% респондентов, напротив, заявили, что из-за плохой погоды большого урожая не будет.

Большая часть россиян (88%) не принимали дополнительных мер, чтобы получить хороший урожай. 12%, напротив, приложили усилия, чтобы спасти посадки: вносили удобрения, установили теплицы и пластиковые опоры, чтобы поднять урожай с земли, а также умную систему полива и дренаж, выполняли обрезку и утепление посадок.

Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что погода, которая наблюдается в настоящее время в средней полосе России, является благоприятной для формирования урожая.