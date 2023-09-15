Площадь пострадавших от паводка земель в Приморье выросла до 40 тысяч гектаров

В Приморском крае общая площадь сельскохозяйственных земель, пострадавших от летних паводков, возросла до 40 тыс. га.

Об этом говорится на сайте регионального правительства.

«Из-за сильных дождей и тайфунов в регионе погибло около 40 тыс. га сельских угодий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший урон стихия принесла посевам сои и овощей, а также ранним зерновым культурам и кукурузе.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что обстановка с наводнением в Приморском крае стабилизируется.