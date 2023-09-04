МЧС: гидрологическая обстановка в Приморье и на Сахалине стабилизируется
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что в данный момент осадки прекратили своё воздействие.
«Гидрологическая обстановка стабилизируется, наблюдается положительная динамика по освобождению территорий от воды», — заявили в ведомстве.
Ранее в компании «Примавтодор» сообщили, что количество отрезанных от дорожного сообщения населённых пунктов в Приморье, где прошли ливни, уменьшилось до 12.