МЧС: гидрологическая обстановка в Приморье и на Сахалине стабилизируется

Обстановка с наводнением в Приморском крае стабилизируется.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что в данный момент осадки прекратили своё воздействие.

«Гидрологическая обстановка стабилизируется, наблюдается положительная динамика по освобождению территорий от воды», — заявили в ведомстве.

Ранее в компании «Примавтодор» сообщили, что количество отрезанных от дорожного сообщения населённых пунктов в Приморье, где прошли ливни, уменьшилось до 12.