В Приморье 12 населённых пунктов остаются отрезанными после ливней

Количество отрезанных от дорожного сообщения населённых пунктов в Приморье, где прошли ливни, уменьшилось до 12.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Примавтодор».

«Всего в Приморье отрезано 12 населённых пунктов. Шесть в Красноармейском районе, по два в Дальнереченском районе и в Ольгинском округе, по одному в Кировском и Яковлевском районах», — сказано в сообщении.

Уточняется, что всего в отрезанных населённых пунктах проживает около 1 тыс. человек.

Ранее заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что от августовских наводнений в Приморье пострадали более 44 тыс. человек.

Он также сообщил, что потерявшие жильё в результате сильных ливней жители Приморского края получат новое в течение года.