В Приморье 12 населённых пунктов остаются отрезанными после ливней
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Примавтодор».
«Всего в Приморье отрезано 12 населённых пунктов. Шесть в Красноармейском районе, по два в Дальнереченском районе и в Ольгинском округе, по одному в Кировском и Яковлевском районах», — сказано в сообщении.
Уточняется, что всего в отрезанных населённых пунктах проживает около 1 тыс. человек.
Ранее заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что от августовских наводнений в Приморье пострадали более 44 тыс. человек.
Он также сообщил, что потерявшие жильё в результате сильных ливней жители Приморского края получат новое в течение года.