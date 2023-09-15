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Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолётном заводе в Приморье

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолётном заводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края.
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолётном заводе в Приморье
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Директор завода Сергей Шамшура рассказал министру, что модернизированный вертолёт Ка-52М получил новые системы РЛС, прицельного комплекса и вооружение с значительно увеличенными характеристиками.

Кроме того, по его словам, в текущем году для авиазавода объём по выполнению государственного оборонзаказа вырос в два раза по сравнению с 2022 годом.

Также ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморье.

13 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод.

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