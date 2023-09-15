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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморье

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Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморье.

Отмечается, что Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа.

При этом министр потребовал максимально использовать производственные мощности «Звезды», чтобы закончить ремонт и модернизацию подлодок.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод.

Также Путин встретился на космодроме Восточный со школьницей, создавшей спутник.

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