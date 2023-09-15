Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморье
Отмечается, что Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа.
При этом министр потребовал максимально использовать производственные мощности «Звезды», чтобы закончить ремонт и модернизацию подлодок.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод.
Также Путин встретился на космодроме Восточный со школьницей, создавшей спутник.