Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморье.

Отмечается, что Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа.

При этом министр потребовал максимально использовать производственные мощности «Звезды», чтобы закончить ремонт и модернизацию подлодок.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод.

Также Путин встретился на космодроме Восточный со школьницей, создавшей спутник.