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РИА Новости: Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности

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Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что применение таких ракет с Су-34 было впервые опробовано в рамках спецоперации.

«Ракета не новая, как и самолёт, но раньше они в одном комплексе не применялись, и новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолёта», — говорится в сообщении.

Ранее самолёт Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО.

Позже в MWM заявили, что использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине.

Также в InfoBRICS отметили, что вооружённый «Кинжалами» Су-34 стал угрозой для Киева и НАТО.

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