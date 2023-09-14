Узнать больше

МТС объяснил повышение тарифов увеличением затрат на обслуживание оборудования

Короткая ссылка
Российская компания МТС объяснила повышение абонентской платы увеличением затрат на обслуживание оборудования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление оператора.
МТС объяснил повышение тарифов увеличением затрат на обслуживание оборудования
  • РИА Новости

Как передаёт агентство, с 28 сентября изменение в ежемесячной плате на некоторых тарифах составит менее 10%.

Уточняется, что рост платы связан с увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры.

В октябре 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала оператора МТС виновным в нарушении антимонопольного законодательства, так как, по мнению ведомства, он необоснованно повысил цены на услуги для своих абонентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить