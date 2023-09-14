МТС объяснил повышение тарифов увеличением затрат на обслуживание оборудования

Российская компания МТС объяснила повышение абонентской платы увеличением затрат на обслуживание оборудования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление оператора.

Как передаёт агентство, с 28 сентября изменение в ежемесячной плате на некоторых тарифах составит менее 10%.

Уточняется, что рост платы связан с увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры.

В октябре 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала оператора МТС виновным в нарушении антимонопольного законодательства, так как, по мнению ведомства, он необоснованно повысил цены на услуги для своих абонентов.