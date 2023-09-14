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Мэр Владивостока: в разработке мастер-плана городской агломерации приняли участие 15 тысяч жителей

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Мэр Владивостока Константин Шестаков прокомментировал подписание соглашения о реализации мастер-плана городской агломерации. Он отметил, что в разработке принимали участие 15 тыс. жителей.
Мэр Владивостока: в разработке мастер-плана городской агломерации приняли участие 15 тысяч жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает zr.media.

«Мы действительно огромной командой сформировали те чаяния, те необходимые мероприятия, которые жизненно важны для города Владивостока для того, чтобы он развивался системно. Мы видели впереди большую мечту, каким мы хотим увидеть город Владивосток к 2030-му и 2050-му году», — сказал Шестаков.

По его словам, теперь необходимо воплотить решения в план социально-экономического развития с конкретными наименованиями, финансированием и сроками исполнения.

Мастер-план предусматривает строительство поликлиник, домов, дорог.

Ранее Константин Шестаков в ходе ВЭФ-2023 рассказал о готовящихся крупных инфраструктурных проектах, в том числе и на острове Русский.

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