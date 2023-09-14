Узнать больше

Опубликована деловая программа Московского финансового форума

Короткая ссылка
В рамках Московского финансового форума 28 сентября в ЦВЗ «Манеж» состоятся дискуссии на 17 экспертных площадках.

Отмечается, что ключевым событием форума станет пленарная сессия «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации».

В сессии примут участие председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, мэр города Москвы Сергей Собянин.

«На тематических сессиях будут рассмотрены налоговая политика, управление государственными финансами, управление публичной собственностью, система закупок и многое другое. Отдельное внимание на полях МФФ–2023 будет уделено развитию рынка труда, ювелирной индустрии, алкогольного и табачного рынков», — сообщили в пресс-службе форума.

Ранее стало известно, что в Астрахани 18—19 сентября состоится «Каспийский медиафорум — 2023».

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить