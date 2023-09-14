Опубликована деловая программа Московского финансового форума

В рамках Московского финансового форума 28 сентября в ЦВЗ «Манеж» состоятся дискуссии на 17 экспертных площадках.

Отмечается, что ключевым событием форума станет пленарная сессия «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации».

В сессии примут участие председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, мэр города Москвы Сергей Собянин.

«На тематических сессиях будут рассмотрены налоговая политика, управление государственными финансами, управление публичной собственностью, система закупок и многое другое. Отдельное внимание на полях МФФ–2023 будет уделено развитию рынка труда, ювелирной индустрии, алкогольного и табачного рынков», — сообщили в пресс-службе форума.

Ранее стало известно, что в Астрахани 18—19 сентября состоится «Каспийский медиафорум — 2023».