В Астрахани 18—19 сентября пройдёт «Каспийский медиафорум — 2023»

В Астрахани 18—19 сентября состоится «Каспийский медиафорум — 2023».

В первый день пройдёт встреча руководителей делегаций стран — участниц медиафорума.

Площадкой проведения станет Астраханский государственный театр оперы и балета.

В 2023 году «Каспийский медиафорум» принимает гостей из Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана, а также Белоруссии, Индии, Киргизии и Узбекистана.

Заявки на регистрацию для участия в форуме подали более 600 человек, из них 101 представляет зарубежные делегации.

Медийное событие станет важной частью развития социально-экономического и гуманитарного сотрудничества стран Каспийского региона.

Главная тема форума — «Общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов».

Пленарное заседание на тему «Роль СМИ в укреплении взаимопонимания и сотрудничества между странами Каспийского региона» откроет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Модератором выступит заместитель главного редактора ТАСС Алексей Харнас.

Спикеры — руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин и другие.