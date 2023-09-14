В Астрахани 18—19 сентября пройдёт «Каспийский медиафорум — 2023»
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В первый день пройдёт встреча руководителей делегаций стран — участниц медиафорума.
Площадкой проведения станет Астраханский государственный театр оперы и балета.
В 2023 году «Каспийский медиафорум» принимает гостей из Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана, а также Белоруссии, Индии, Киргизии и Узбекистана.
Заявки на регистрацию для участия в форуме подали более 600 человек, из них 101 представляет зарубежные делегации.
Медийное событие станет важной частью развития социально-экономического и гуманитарного сотрудничества стран Каспийского региона.
Главная тема форума — «Общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов».
Пленарное заседание на тему «Роль СМИ в укреплении взаимопонимания и сотрудничества между странами Каспийского региона» откроет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Модератором выступит заместитель главного редактора ТАСС Алексей Харнас.
Спикеры — руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин и другие.