Собянин: новыми станциями московского метро воспользовались более 113 тысяч раз

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение первой недели работы новыми станциями московского метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» воспользовались более 113 тыс. раз.

РИА Новости

Об этом Собянин написал в Telegram-канале. «За первую неделю работы новыми станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро воспользовались больше 113 тыс. раз», — говорится в сообщении. Как рассказал Собянин, станция метро «Рассказовка» уже разгрузилась на 23% благодаря появлению новых станций. 6 сентября Собянин объявил об открытии станций московского метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».