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Собянин: новыми станциями московского метро воспользовались более 113 тысяч раз

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение первой недели работы новыми станциями московского метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» воспользовались более 113 тыс. раз.
Собянин: новыми станциями московского метро воспользовались более 113 тысяч раз
  • РИА Новости

Об этом Собянин написал в Telegram-канале.

«За первую неделю работы новыми станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро воспользовались больше 113 тыс. раз», — говорится в сообщении.

Как рассказал Собянин, станция метро «Рассказовка» уже разгрузилась на 23% благодаря появлению новых станций.

6 сентября Собянин объявил об открытии станций московского метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

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