Собянин: новыми станциями московского метро воспользовались более 113 тысяч раз
- РИА Новости
Об этом Собянин написал в Telegram-канале.
«За первую неделю работы новыми станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро воспользовались больше 113 тыс. раз», — говорится в сообщении.
Как рассказал Собянин, станция метро «Рассказовка» уже разгрузилась на 23% благодаря появлению новых станций.
6 сентября Собянин объявил об открытии станций московского метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».