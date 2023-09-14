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Суд в Северной Осетии приговорил украинского шпиона к восьми годам колонии

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Верховный суд Северной Осетии приговорил украинского шпиона к восьми годам колонии строгого режима.
Суд в Северной Осетии приговорил украинского шпиона к восьми годам колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на УФСБ по Северной Осетии.

Отмечается, что гражданин Украины Александр Грабовой по заданию украинских спецслужб передавал информацию о местоположении и маршрутах передвижения военной техники армии России при помощи фото и видео.

Ранее Федеральная служба безопасности России задержала россиянина, который по заданию украинской разведки готовил диверсию на железной дороге в Крыму.

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