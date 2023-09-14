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Число ожидающих проезда по Крымскому мосту автомобилей сократилось до 385

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Число ожидающих проезда по Крымскому мосту автомобилей сократилось до 385.
Число ожидающих проезда по Крымскому мосту автомобилей сократилось до 385
  • РИА Новости

Об этом сообщил информационный центр по ситуации на мосту.

Отмечается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

«В очереди со стороны Керчи находится 385 транспортных средств. Время ожидания — более часа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в очереди на проезд по Крымскому мосту стоят 1150 автомобилей.

До этого проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили после четырёх часов приостановки.

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