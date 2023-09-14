Более 1100 автомобилей стоят в очереди на проезд по Крымскому мосту
- РИА Новости
Об этом сообщает в Telegram информационный центр по ситуации на мосту.
«В очереди со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что со стороны Керчи проезда ждут 650 автомобилей. Время ожидания составляет более двух часов.
Ранее стало известно, что проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили после четырёх часов приостановки.