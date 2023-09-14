Узнать больше

Более 1100 автомобилей стоят в очереди на проезд по Крымскому мосту

Короткая ссылка
В очереди на проезд по Крымскому мосту стоят 1150 автомобилей.
Более 1100 автомобилей стоят в очереди на проезд по Крымскому мосту
  • РИА Новости

Об этом сообщает в Telegram информационный центр по ситуации на мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Керчи проезда ждут 650 автомобилей. Время ожидания составляет более двух часов.

Ранее стало известно, что проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили после четырёх часов приостановки.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить