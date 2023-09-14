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Песков назвал предателями тех, кто хочет выйти из-под санкций за смену позиции

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал предателями тех бизнесменов, которые готовы занять антироссийскую позицию, чтобы выйти из-под западных санкций.
Песков назвал предателями тех, кто хочет выйти из-под санкций за смену позиции
  • РИА Новости

«Мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, которые пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций», — сказал он.

Песков назвал таких бизнесменов предателями.

При этом представитель Кремля указал на другой тип предпринимателей, которые методично отстаивают свои интересы в судебном порядке.

К таким людям в Кремле относятся с уважением, заключил он.

Ранее стало известно, что ЕС исключит из санкционных списков четырёх граждан России: погибшего полковника Георгия Шуваева, бывшего главу компании OZON Александра Шульгина, а также бизнесменов Фархада Ахмедова и Григория Берёзкина.

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