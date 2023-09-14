Директор «Горэлектротранса» Минкин рассказал о преимуществах нового вагона

Директор ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин рассказал о преимуществах нового вагона «Достоевский».

В интервью «Петербургскому дневнику» Минкин объяснил, что новый вагон — низкопольный трёхсекционный вагон. Он способен маневрировать при радиусе 14 м.

По словам директора, создание такого вагона было сложной задачей.

«Радиус исторических криволинейных участков путей трамвайных парков на Васильевском острове и Петроградской стороне составляет 14 м. Для понимания: чтобы современный трамвай вписался в поворот, нужен радиус не менее 16—18 м», — пояснил Минкин.

Также вагон оснащён системами активной безопасности и контроля бодрствования водителя.

Кроме того, в вагоне есть интерактивный монитор, или окно-экран. Так, стекло оснащено навигационной и туристической информацией, а также дополненной реальностью.

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