Директор «Горэлектротранса» Минкин рассказал о преимуществах нового вагона
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В интервью «Петербургскому дневнику» Минкин объяснил, что новый вагон — низкопольный трёхсекционный вагон. Он способен маневрировать при радиусе 14 м.
По словам директора, создание такого вагона было сложной задачей.
«Радиус исторических криволинейных участков путей трамвайных парков на Васильевском острове и Петроградской стороне составляет 14 м. Для понимания: чтобы современный трамвай вписался в поворот, нужен радиус не менее 16—18 м», — пояснил Минкин.
Также вагон оснащён системами активной безопасности и контроля бодрствования водителя.
Кроме того, в вагоне есть интерактивный монитор, или окно-экран. Так, стекло оснащено навигационной и туристической информацией, а также дополненной реальностью.
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