В Петербурге запустили сервис покупки проездных билетов в виде QR-кода

В Санкт-Петербурге пассажиры могут приобрести разовый билет для проезда в общественном транспорте в формате QR-кода.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

Разовый QR-код можно использовать для поездок на трамваях, троллейбусах и автобусах. Приобрести его можно посредством специального мобильного приложения «Транспорт плюс». Стоимость одной поездки — 65 рублей.

«QR-билет, приобретённый в мобильном приложении, как и бумажный, действует трое суток», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что годовой абонемент на транспортной карте «Тройка» можно заморозить на две недели. В приложение «Метро Москвы» внедрили новую соответствующую функцию.