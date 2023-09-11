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В Петербурге запустили сервис покупки проездных билетов в виде QR-кода

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В Санкт-Петербурге пассажиры могут приобрести разовый билет для проезда в общественном транспорте в формате QR-кода.
В Петербурге запустили сервис покупки проездных билетов в виде QR-кода
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

Разовый QR-код можно использовать для поездок на трамваях, троллейбусах и автобусах. Приобрести его можно посредством специального мобильного приложения «Транспорт плюс». Стоимость одной поездки — 65 рублей.

«QR-билет, приобретённый в мобильном приложении, как и бумажный, действует трое суток», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что годовой абонемент на транспортной карте «Тройка» можно заморозить на две недели. В приложение «Метро Москвы» внедрили новую соответствующую функцию.

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