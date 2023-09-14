ВЦИОМ: более 40% россиян боятся или опасаются заболеть коронавирусом

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 41% российских граждан очень боятся или в какой-то мере опасаются заболеть коронавирусом.

Об этом говорится на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что среди 41% боящихся заболеть COVID-19 респондентов 5% заявили о сильном страхе перед вирусом, 36% опрошенных сказали, что в некоторой степени переживают о возможном заражении.

24% респондентов выразили уверенность, что коронавирус обойдёт стороной как их самих, так и их близких.

6% рассказали, что уже переболели COVID-19.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.