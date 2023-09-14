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На mos.ru самыми востребованными услугами нотариуса стали удостоверения документов

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На портале mos.ru самыми востребованными услугами нотариуса через онлайн-сервис стали удостоверения доверенности или согласия.
На mos.ru самыми востребованными услугами нотариуса стали удостоверения документов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы.

В пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы отметили, что в онлайн-сервисе работают более 240 нотариусов и открыты 43 услуги.

Также востребованными стали сделки с недвижимостью, а также составления завещаний и брачных договоров.

Ранее сообщалось, что в Московской области благодаря проекту «Онлайн-поликлиника» жители оформили более 100 тыс. медицинских справок разных видов дистанционно.

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