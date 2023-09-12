В Подмосковье более 100 тысяч медицинских справок оформили онлайн в 2023 году

В Московской области благодаря проекту «Онлайн-поликлиника» жители оформили более 100 тыс. медицинских справок разных видов дистанционно.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

Первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова подчеркнула, что перевод ряда услуг в цифровой вид позволяет упростить получение необходимых документов для жителей.

Чаще всего жители получали справку об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Ранее сообщалось, что в Московской области более 370 тыс. жителей отказались от получения бумажных квитанций по почте в пользу электронных счетов за ЖКУ.