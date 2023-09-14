Депутат Хинштейн не исключил блокировку WhatsApp в России

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн не исключил блокировку мессенджера WhatsApp* в России в случае запуска в нём информационных русскоязычных каналов.

Об этом депутат написал в своём Telegram-канале.

«Если WhatsApp, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», — говорится в сообщении.

Как отметил Хинштейн, сомнений в том, что характер этих каналов будет антироссийским, нет.

Ранее стало известно, что первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин допустил, что власти могут пересмотреть позицию в отношении мессенджера WhatsApp при появлении там каналов.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.