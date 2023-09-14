Депутат Хинштейн не исключил блокировку WhatsApp в России
- РИА Новости
Об этом депутат написал в своём Telegram-канале.
«Если WhatsApp, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», — говорится в сообщении.
Как отметил Хинштейн, сомнений в том, что характер этих каналов будет антироссийским, нет.
Ранее стало известно, что первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин допустил, что власти могут пересмотреть позицию в отношении мессенджера WhatsApp при появлении там каналов.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.