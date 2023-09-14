Под Херсоном задержали члена украинского нацбата, участвовавшего в блокаде Крыма

Сотрудники ФСБ и ГУ МВД России по Херсонской области задержали подозреваемого в причастности к украинскому вооружённому формированию «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*.

Об этом заявила пресс-служба УФСБ России по Херсонской области.

Сообщается, что гражданин добровольно вступил в организацию, целью которой является нарушение целостности России, борьба за возвращение Крыма в состав Украины, а также продовольственная, энергетическая и водная блокада полуострова со стороны украинской границы.

Ранее в Крыму арестовали участника украинского националистического батальона и продовольственной блокады полуострова.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 01.06.2022.