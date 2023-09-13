В Крыму арестовали участника украинского нацбата и продовольственной блокады

В Крыму арестовали участника украинского националистического батальона и продовольственной блокады полуострова.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Крыму.

Отмечается, что нарушителя задержали крымские пограничники. Суд арестовал его на два месяца.

Как было установлено, житель полуострова в 2017 году добровольно вступил в созданный на Украине «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*.

Он также принимал участие в продовольственной блокаде полуострова и участвовал в вооружённой охране пункта постоянной дислокации батальона.

Ранее в Херсонской области задержали члена группировки, участвовавшей в блокаде Крыма.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.