В Госдуме предложили вернуть перевозочные документы для семей погибших военных

Депутат Госдумы Яна Лантратова подчеркнула в беседе с RT, что вдовам погибших воинов необходимы поддержка и защита. Как пояснила депутат, у многих есть дети, а женщины после смерти супруга в большинстве случаев остаются единственным работающим человеком, и от их дохода напрямую зависит благополучие семьи.

«Предложила расширить комплекс мер поддержки для вдов участников спецоперации. В частности, предоставить им отдельную квоту на обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджета, а также возможность получения среднего профессионального образования на приоритетной основе, возможность заключать социальный контракт вне зависимости от уровня доходов, доступ на льготных условиях к услугам бизнес–инкубаторов — организаций, занимающимся поддержкой проектов молодых предпринимателей. Соответствующее обращение отправила премьер-министру Михаилу Мишустину», — пояснила Лантратова.

По её словам, вдовы военнослужащих — участников специальной военной операции требуют особого внимания со стороны государства, так как условия их жизни полностью изменились, они оказались в сложной жизненной ситуации.

«Часть этих женщин испытывают трудности с трудоустройством, что влечёт снижение дохода семьи и качества жизни в целом. Минэкономразвития поддержало моё предложение о возможности заключения вдовами военнослужащих — участников СВО социальных контрактов вне зависимости от уровня их доходов. Об этом говорится в письме в адрес Минтруда от замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, рассмотревшей моё обращение», — добавила парламентарий.

Минэкономразвития, в частности, разделяет важность проработки предложений, направленных на повышение уровня социальной защищённости участников СВО и членов их семей, и сообщает о концептуальной поддержке предложения, заявила собеседница RT.

«Также предлагается при расчёте дохода вдов для оказания им помощи на основании социального контракта не учитывать те доходы, которые предусмотрены пунктом 1 перечня видов доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина, для оказания им государственной социальной помощи», — добавила Лантратова.

Кроме того, она выразила уверенность в том, что надо вернуть перевозочные документы для семей погибших военных, дающих право на проезд на всех видах общественного транспорта по России, раз в год к месту отдыха и обратно, а также предоставить воинские перевозочные документы (ВПД) к месту захоронения военнослужащего и обратно.

«ВПД сейчас предоставляется к месту захоронения родителям и одному члену семьи погибшего. Если военнослужащий похоронен по месту жительства родителей, то они это право не будут использовать. При этом вдова военнослужащего с детьми не сможет бесплатно прибыть к месту захоронения, так как ВПД предоставляется только одному члену семьи. Однако по статистике во многих семьях двое и более детей», — заключила она.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, согласно которому жён погибших ветеранов боевых действий не смогут увольнять в течение года.

Уточняется, что при этом супруга погибшего не должна вступать в повторный брак в течение данного периода.

Утверждается, что законопроект позволит поддержать семьи военнослужащих — участников СВО.