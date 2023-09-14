Сеть re:Store намерена сменить концепцию магазинов

Сеть магазинов техники и электроники re:Store, которая входит в Inventive Retail Group, приняла решение об обновлении концепции и фирменного стиля, сообщил президент Inventive Retail Group Тихон Смыков.

Как отметил Смыков, сеть намерена изменить стратегию своих магазинов.

Он уточнил, что компания намерена построить обновлённую розничную сеть.

«Мы надеемся, что мы больше, чем магазин устройств, мы надеемся, что мы — окошко в мир технологий», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что обновления затронут логотип сети, оформление витрин магазинов, а также форматы выкладки товаров.

Кроме того, название re:Store изменится на restore:.

В июле прошлого года сеть магазинов re:Store начала продажу техники Apple, которая ввезена по схеме параллельного импорта.