Собянин поздравил Воробьёва с победой на выборах губернатора Московской области

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Андрея Воробьёва с победой на выборах губернатора Московской области.

«Поздравляю Андрея Юрьевича Воробьёва с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Московской области. Вместе с ним мы прошли большой путь. Впереди — масштабная, сложная и очень важная работа», — отметил мэр столицы в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что Москву и область связывают общие проекты, в том числе транспортные и инфраструктурные.

Собянин пожелал Воробьёву «успехов в его трудах на благо жителей Московской области».

Ранее сообщалось, что Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина избранным мэром Москвы.