Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина избранным мэром Москвы

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала избранным мэром Москвы Сергея Собянина.

«Предлагаю зарегистрировать избранного мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, выдать Сергею Семёновичу Собянину удостоверение об избрании мэром Москвы», — цитирует председателя избиркома Ольгу Кириллову РИА Новости.

Решение было принято единогласно.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦИК России, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Сергей Собянин набрал 76,39% голосов и стал победителем на выборах мэра Москвы.