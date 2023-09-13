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Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина избранным мэром Москвы

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Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала избранным мэром Москвы Сергея Собянина.
Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина избранным мэром Москвы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Предлагаю зарегистрировать избранного мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, выдать Сергею Семёновичу Собянину удостоверение об избрании мэром Москвы», — цитирует председателя избиркома Ольгу Кириллову РИА Новости.

Решение было принято единогласно.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦИК России, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Сергей Собянин набрал 76,39% голосов и стал победителем на выборах мэра Москвы.

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