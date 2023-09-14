Специалист Бедеров допустил блокировку WhatsApp на территории России

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с RT прокомментировал заявление первого замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антона Горелкина, который допустил, что власти могут пересмотреть позицию в отношении мессенджера WhatsApp* при появлении там каналов.

По словам специалиста, внедрив у себя каналы, WhatsApp пойдёт по пути Telegram и WeChat с собственной экосистемой сервисов, которые будут являться средством массового распространения информации.

В таком формате работы мессенджер будет подпадать под определённые ограничения российского законодательства касательно приземления данных на территории России.

«Поскольку компания Meta, которая является владельцем WhatsApp, на сегодняшний день этого делать не собирается, у российских властей не останется никаких иных шагов, кроме как заблокировать или попытаться заблокировать его на территории страны», — объяснил Бедеров.

Ранее стало известно, что первый замглавы комитета по информационным технологиям Госдумы Антон Горелкин допустил, что власти могут пересмотреть позицию в отношении мессенджера WhatsApp* при появлении там каналов.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.