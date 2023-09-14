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ВТБ выявил новую схему мошенничества с обновлением счёта

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ВТБ зафиксировал мошенническую схему, в которой злоумышленники предлагают «обновить» банковский счёт для его защиты.
ВТБ выявил новую схему мошенничества с обновлением счёта
  • РИА Новости

Отмечается, что мошенники сообщают о якобы подозрительных операциях на счёте клиента и предлагают обновить единый лицевой счёт и застраховать деньги.

«Важно помнить, что банк никогда не будет просить обновить счёт — это просто не имеет смысла», — приводит ТАСС слова руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Никиты Чугунова.

Ранее эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал, что некоторые функции смартфона могут оказаться полезными в борьбе с телефонными мошенниками.

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