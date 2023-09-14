В Москве завершат капремонт жилого дома XIX века до конца 2023 года
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
Отмечается, что дом построили в неоклассическом стиле в 1899 году.
Специалисты восстановили локальные разрушения кирпичной кладки, обработали антигрибковым составом участки намокания, а также вернули исторический цвет фасадной поверхности.
«В декабре завершим последние из работ, и дом обретёт полноценную вторую жизнь», — отметил замначальника производственно-технического управления ФКР Борис Джиоев.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит 190 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в 2024 году.