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В Москве завершат капремонт жилого дома XIX века до конца 2023 года

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В центре Москвы завершат капитальный ремонт жилого дома XIX века до конца 2023 года.
В Москве завершат капремонт жилого дома XIX века до конца 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Отмечается, что дом построили в неоклассическом стиле в 1899 году.

Специалисты восстановили локальные разрушения кирпичной кладки, обработали антигрибковым составом участки намокания, а также вернули исторический цвет фасадной поверхности.

«В декабре завершим последние из работ, и дом обретёт полноценную вторую жизнь», — отметил замначальника производственно-технического управления ФКР Борис Джиоев.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит 190 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в 2024 году.

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